Yalnız Kurt dizisi Beni Affet'in yıldızını ekranlara döndürdü! O isim rolüyle ses getirecek

Yalnız Kurt dizisi Beni Affet'in yıldızını ekranlara döndürdü! O isim rolüyle ses getirecek

''Beni Affet'' adlı günlük dizi ile parlayan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Deniz Evin, ATV'nin yeni 'Kurtlar Vadisi' olarak tanımlanan Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yapımcı Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

Fragman, kısa sürede büyük ses getirirken güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katıldı.

DENİZ EVİN YALNIZ KURT'LA DÖNÜYOR

2013-2017 yılları arasında yayınlanan Beni Affet dizisinde hayat verdiği Umut Kayacan karakteriyle kariyerinde çıkış yakalayan Deniz Evin, uzun süredir setlerde yer almıyordu.

2017 yılında final yapan dizinin ardından sadece 2019 yılında ''İhtiyar Kurtlar'' adlı sinema filmi için sete çıkan oyuncu, Beni Affet'in setinde tanıştığı Gaye Turgut ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında babalık sevinci yaşayan ve Kızı Eftalya'yı kucaklarına alan Deniz Evin, yeniden ekranlara dönme kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, Yalnız Kurt'un kadrosuna çok etkili bir karakterle katıldı. Evin, büyük bir merakla beklenen dizide ''Sefer'' adlı ses getirecek sürpriz bir rolle seyirci karşısına çıkacak.