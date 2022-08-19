Petrol
95.42
-1.21%
Euro
18.2577
-0.02%
Dolar
18.1006
0.12%
Altın
1.02
-0.13%
Borsa
3029
0.00%
Bitcoin
397.579
-6.50%
BTXN Coin
5.99
-2.44%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Yalnız Kurt dizisine EDHO'dan bomba transfer!

    ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt yeni sezona iddialı hazırlanıyor.Kadroya alınan son isim heyecan yarattı.
    • 19.08.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalnız Kurt dizisine EDHO'dan bomba transfer!

    Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Yalnız Kurt dizisi büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu yeni sezonda Yalnız Kurt ekibinde yer alacak.

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır Ali' karakterini canlandıran oyuncu Yalçın Hafızoğlu yeni sezonda Yalnız Kurt dizisinde 'Barış Serbey' karakterine hayat verecek.

    Yalnız Kurt dizisine EDHO dan bomba transfer! #1

    Yalnız Kurt dizisine EDHO dan bomba transfer! #2

    Yalnız Kurt dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı henüz bilinmezken kadroya dahil edilen oyuncular ile heyecan yaratacağı tartışmasız duruyor.


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Kasığa kadar dekolte
    Medya

    Kasığa kadar dekolte

    Austria Wien - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
    Avrupa Ligi

    Austria Wien - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir