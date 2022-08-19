Yalnız Kurt dizisine EDHO'dan bomba transfer!

ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt yeni sezona iddialı hazırlanıyor.Kadroya alınan son isim heyecan yarattı.

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Yalnız Kurt dizisi büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu yeni sezonda Yalnız Kurt ekibinde yer alacak.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır Ali' karakterini canlandıran oyuncu Yalçın Hafızoğlu yeni sezonda Yalnız Kurt dizisinde 'Barış Serbey' karakterine hayat verecek.

Yalnız Kurt dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı henüz bilinmezken kadroya dahil edilen oyuncular ile heyecan yaratacağı tartışmasız duruyor.