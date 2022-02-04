Yalnız Kurt Esra ölecek mi? Damla Colbay diziden ayrılıyor mu? Akıbeti belli oluyor...

Yalnız Kurt Esra ölecek mi? Damla Colbay diziden ayrılıyor mu? Akıbeti belli oluyor...

İkinci bölümü ekranlara gelecek olan Yalnız Kurt, oyuncuları ve konusu ile damgasını vurdu. Seyirciler, ilk bölümde yaralanan Esra karakteri ölecek mi, Damla Colbay diziden ayrılıyor mu merak ediyor..

ATV'nin yeni dizisi Yalnuz Kurt ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 4 Şubat Cuma akşamı ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin başrollerinden Damla Colbay'ın canlandırdığı Esra Türkmen karakteri ise ilk bölümde beklenmedik bir şekilde ölüm sahnesiyle izleyicilerde merak uyandırdı.

Seyirciler, Esra ölecek mi, Damla Colbay diziden ayrılıyor mu sorularına yanıt arıyor.

Peki ,Yalnız Kurt Esra öldü mü, diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

YALNIZ KURT ESRA ÖLECEK Mİ?

Yalnız Kurt Esra'nın başrol karakterlerinden biri olmasına rağmen 1. bölüm sonunda yaralanarak ölüm sahnesinin yaşanması Esra öldü mü sorusunu beraberinde getirdi.

Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanında Esra'nın yeniden ortaya çıkması, yaşananların daha da merak edilmesine neden oldu.

Yalnız Kurt Esra'ya ne olduğu ise 4 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümde ortaya çıkacak.

ESRA KARAKTERİ

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamıştır. Sonrasında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınmıştır.

2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak dahil olmuştur ve "İnci" karakterini oynamıştır.

Ardından 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırmıştır.

2019 senesinde Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı senenin Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmıştır. İçerde dizisi ve bu dizideki rolü ile birlikte popülerliği daha da artmıştır.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan 1.73 boyundaki Damla Colbay, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

Colbay şimdilerde Yalnız Kurt dizisinde Esra karakterine hayat veriyor.