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    Yalnız Kurt merak ettirdi: Keskin feraset, keramete nal toplatırmış ne demek

    Osman Sınav'ın ATV ekranlarındaki yeni dizisi Yalnız Kurt, iddialı yapımlar arasında. Fragmandaki "Keskin feraset, keramete nal toplatırmış" sözünün anlamı ise merak konusu.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 15:36
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    Yalnız Kurt merak ettirdi: Keskin feraset, keramete nal toplatırmış ne demek

    Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt, yayın hayatına başlıyor..

    ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak dizinin fragmanı, gündeme damga vurdu.

    Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek olan dizinin 2. tanıtımında, "Keskin Feraset Keramete Nal Toplatırmış!" sözleri yer aldı.

    Seyirciler, bu deyimin ne anlama geldiğini yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki Keskin feraset, keramete nal toplatırmış ne demek? İşte manası...

    FERASET NE DEMEK?

    TDK sözlükteki anlamları dikkate alındığı zaman feraset kelimesi, öncelikle anlayış, seziş ve sezgi anlamlarını taşımaktadır.

    Çabuk kavrayan, doğru ve hızlı karar veren kimseler için ferasetli kelimesi kullanılmaktadır. Herhangi bir meslek alanında yeterli bilgi düzeyine sahip, uzmanlaşmış kişiler içinde ferasetli kelimesi kullanılmaktadır.

    KERAMET NE DEMEK?

    Keramet, ermiş kimselerin gösterdiklerine, yarattıklarına inanılan, aklın sınırlarını aşan, şaşkınlık verici, doğaüstü olay anlamına geliyor.

    Yalnız Kurt merak ettirdi: Keskin feraset, keramete nal toplatırmış ne demek #1

    KESKİN FERASET, KERAMETE NAL TOPLATIRMIŞ NE DEMEK?

    Her iki kelimenin anlamına baktığında “Keskin Feraset keramete nal toplatırmış” deyiminin anlamı kısaca şöyledir:

    "Hisleri ve zekası güçlü bir kişi, bir işin sonucunu olağan üstü bir durumun ve kişinin üstesinden daha rahat gelir.”


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