Yalnız Kurt nerede, hangi şehirde çekiliyor? Kumandan'ın evi...

Yalnız Kurt nerede, hangi şehirde çekiliyor? Kumandan'ın evi...

ATV ekranlarının yeni yapımı Yalnız Kurt hakkındaki aramalarda, dizi çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu. Peki Yalnız Kurt nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte detaylar...

ATV ekranlarının yeni dönem dizisi Yalnız Kurt, büyük ilgi görüyor...

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun var. Yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme aldı.

2. bölümüyle bu akşam 20:00'da ATV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisinin nerede çekildiği de merak konusu oldu.

Peki, Yalnız Kurt nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte ayrıntılar..

YALNIZ KURT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalnız Kurt dizisinin nerede çekildiğine dair net bir bilgi yok. Ancak Yalnız Kurt dizisinin genel çekimlerinin İstanbul'da yapıldığı tahmin ediliyor.

YALNIZ KURT'UN KONUSU

Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.

ltay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister. Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur.

Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.