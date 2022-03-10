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Yalnız Kurt'a yeri yerinden oynatacak bir isim geliyor! Onu Behzat Ç. ve Payitaht Abdülhamid'den tanıyoruz...

Yalnız Kurt'a yeri yerinden oynatacak bir isim geliyor! Onu Behzat Ç. ve Payitaht Abdülhamid'den tanıyoruz...

Bir döneme damgasını vuran Behzat Ç. ve Payitaht Abdülhamid dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Berkan Şal, ATV'nin ses getiren Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil oldu.