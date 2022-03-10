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- Yalnız Kurt'a yeri yerinden oynatacak bir isim geliyor! Onu Behzat Ç. ve Payitaht Abdülhamid'den tanıyoruz...
Yalnız Kurt'a yeri yerinden oynatacak bir isim geliyor! Onu Behzat Ç. ve Payitaht Abdülhamid'den tanıyoruz...
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 19:01
- Güncelleme : 10.03.2022 - 19:03
Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin sevilen Yalnız Kurt dizisi, cuma akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, etkileyici hikayesiyle seyircinin ilgisini diri tutmayı başarıyor.
Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı diziden izleyicilerin yüzünü güldürecek bir transfer haberi geldi.
BERKAN ŞAL YALNIZ KURT'TA
Behzat Ç. dizisinde İsmet Arif ve Payitaht Abdülhamid dizisinde Hiram karakterlerini canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Berkan Şal, Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak katıldı.
Başarılı oyuncu Berkan Şal, dizide Nazar karakterine hayat verecek. Oyuncunun hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ise büyük bir merak konusu...
Yalnız Kurt; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.