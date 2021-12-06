Yalnız Kurt'tan nefes kesen 2. tanıtım geldi: Keskin feraset keramete nal toplatırmış!

Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ikinci tanıtımı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak dizinin 2. tanıtımına, "Keskin feraset keramete nal toplatırmış!" sözleri damga vurdu.

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.

Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisi, yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük ses getirmişti.

Başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin merakla beklenen ikinci tanıtım fragmanı, bugün izleyicisiyle buluştu.

Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek olan dizinin 2. tanıtımına, "Keskin feraset keramete nal toplatırmış!" sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 2. tanıtımı...

Yalnız Kurt 2. Tanıtımı VİDEO

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Golyat’a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YALNIZ KURT KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.