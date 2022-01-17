Yalnız Kurt'tan nefes kesen 4. tanıtım: Kadir Mevlam seni namerde muhtaç etmesin!

Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un dördüncü tanıtımı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak dizinin 4. tanıtımına, "Kadir Mevlam seni namerde muhtaç etmesin!" sözleri damga vurdu.

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ve yeni "Kurtlar Vadisi" olarak adlandırılan ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacağı belirtilen Yalnız Kurt dizisi, ilk üç tanıtımıyla büyük ses getirmişti.

Başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin merakla beklenen dördüncü tanıtım fragmanı yayınlandı.

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan dizinin 4. fragmanına, ''Kadir Mevlam seni namerde muhtaç etmesin!'' sözleri damga vurdu. Yayınlanan tanıtım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İşte Yalnız Kurt 4. tanıtımı...

Yalnız Kurt 4. Tanıtım VİDEO

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkede yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak olan Yalnız Kurt dizisinin yayın günü henüz netleşmedi.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktalarını da ekrana taşıyacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

DEDE KORKUT'UN DUASI

''Yerli kara dağların yıkılmasın

Gölgelice büyük ağacın kesilmesin

Coşkun akan güzel suyun kurumasın

Koşar iken ak boz atın sendelemesin

Vuruştuğunda kara çelik öz kılıcın çentilmesin

Dürtüşürken alaca mızrağın ufalanmasın

Ak sakallı babanın yeri cennet olsun

Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun

Ahir sonu arı imandan ayırmasın Kadir Tanrı seni namerde muhtaç eylemesin.''