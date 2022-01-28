Yalnız Kurt'un Davut Bahadır'ı Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında? İşte Cihan Ünal'ın biyografisi

ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt ile ekranlara dönen usta oyuncu Cihan Ünal, dizide Davut Bahadır karakterine hayat verecek. Peki Yalnız Kurt'un Davut Bahadır'ı Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı ekran macerasına başlıyor.

Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi isimler yer alıyor.

Usta oyuncu Cihan Ünal, Yeni Kurtlar Vadisi olarak adlandırılan dizide 'Davut Bahadır' karakterine hayat veriyor. İzleyiciler ise Cihan Ünal'ın hayatı ve kariyerini merak ediyor.

"Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım." sözleri ile diziye damgasını vuracak olan Ünal, pek çok projede yer almış usta oyuncudur.

Peki Yalnız Kurt'un Davut Bahadır'ı Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte Cihan Ünal'ın biyografisi...

YALNIZ KURT DAVUT BAHADIR KARAKTERİ HAKKINDA

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen Cihan Ünal, ilkokulu Tosya ve Kırıkkale'de, ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda ve liseyi Kurtuluş Lisesi'nde okumuştur.

1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalışan Ünal, aynı senelerde çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yapmıştır.

1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katılan Ünal, ardından aynı kurumda oyunculuk yapmıştır. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim almış ve aynı zamanda Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynamıştır.

1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev alan usta oyuncu, 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na girmiştir.

1969'da konservatuarın tiyatro bölümünden mezun olan Ünal, ilk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynamıştır. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan olmuştur.

1973 - 1982 yıllarında öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine giren Ünal, pek çok yapımda rol almıştır.

CİHAN ÜNAL EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

1970-1978 yılları arasında Sabiş Kuzuoğlu ile evli kalan Cihan Ünal, 1983 yılında Türkan Şoray ile evlenmiştir.

1987'de yılında Türkan Şoray'dan boşanan Ünal, 2000–2002 yılları arasında ise Nazlı Tazebay ile evli kalmıştır.

CİHAN ÜNAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR