Yangın bölgesine gitti, 'şov yapıyor' diye eleştirildi! CZN Burak sessizliğini bozdu

Yangın bölgesine gitti, 'şov yapıyor' diye eleştirildi! CZN Burak sessizliğini bozdu

'CZN Burak' olarak tanınan Burak Özdemir'in, 8 gündür alevlerle mücadele eden Antalya'da çektiği görüntülere, sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. CZN Burak, eleştirilere sessiz kalmadı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınları, halk ve ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bölgelerine giden bazı ünlü isimler, söndürme çalışmalarına destek verirken bazı ünlüler de sosyal medya hesaplarından ihtiyaç listeleri paylaşıp yardıma ihtiyacı olan her vatandaşın imdadına koşmaya çalışıyor.

Yangın bölgesine giden isimlerden biri de sosyal medyada yaptığı şovlarla bilinen ve 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir oldu.

Bölgeye yardıma giden Özdemir, yangın söndürme çalışmalarına katıldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Özdemir'e tepki gösterdi.

''Görevlileri yavaşlattığı" ve "yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" şeklinde yorumlar alan CZN Burak'tan açıklama geldi.

YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Bulunduğu bölgeden sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Özdemir'in çevredekilerin uyarılarına rağmen ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüldü.

AMBULANSTA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Metrelerce yükselen alevlere yaklaştıktan sonra fenalaşan CZN Burak, ambulansa götürülerek müşaade altına alındı.

Bu snları sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'in yaptığı her yardımı paylaştığını, bu paylaşımların da normal olduğunu belirtti.

Bazı kullanıcılar ise Özdemir''in şov peşinde koştuğunu, bu olayların şova dökülmemesi gerektiğini savundu.

"İFTİRA ATIYORLAR"

Instagram hesabında yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere yanıt verdi.

Ünlü sosyal medya fenomeni, "Benim kimseden bir beklentim olmadı. Ben sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bazı arkadaşların kötü niyetli yorumları onlara kalsın. Bana ne derse desin, ben her zaman elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.