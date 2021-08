Yangını söndürdük demişti! Şahan Gökbakar'dan kötü haber geldi.. Acı çekerek izledi

Günlerdir yangın bölgesinde nöbet tutan ve yaptığı canlı yayınlarla yardım isteyen Şahan Gökbakar'dan gece yarısı kötü haber geldi. Gökbakar, dün gece komşusunun evinin yanışını görüntüledi.

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları hızla sürüyor.

Marmaris'te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangının çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor.

Olay yerinden paylaşımlar yapan Gökbakar, yaptığı canlı yayınlarla sosyal medya hesabından yangın yerlerine yardım istemeye devam ediyor.

Sık sık paylaşım yaparak yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan ünlü oyuncu, son olarak yangınların çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu duyurmuştu.

KOMŞUMUZUN EVİ YANDI

Sabaha karşı yeniden paylaşım yapan Gökbakar, kötü haberi takipçileriyle paylaştı.

Gökbakar açıklamasında, "Komşumuzun evi göz göre göre yandı. Gündüz ev yanacak diye uyarmıştım. Maalesef ateşler sardı. Size bir önceki yayında söndürdüm dediğim yer alev aldı. Hortumla yönünü değiştirdik." dedi.

Komşusunun telefonuna ulaşamadıklarını belirten ünlü komedyen, evdeki tüpün patladığını belirtti.

"EV ÇOK KÖTÜ CAMLARI PATLIYOR"

Gökbakar, sabaha karşı 4'te yaptığı yayında, "Donanma uyandırıldı. Ama maalesef çok kötü komşumuzun evi. Ev çok kötü yanıyor burayı soğutmak lazım. Allah korusun çok kötü. Arkadaşlar sağ arka köşeyi güzel tuttuk ilk kez yapmamıza rağmen. Ev çok kötü camları filan patlıyor. Ben bunu size gündüz gösterdim. Canına yandığımın helikopteri su atsaydı ev soğusaydı. Of Allahım. Artık yapacak hiçbir şey yok. Evin sahibini defalarca aradık ulaşamadık" dedi. Gökbahar açıklamasının devamında "Ev ahşap bir evdi sanırım. Çöktü ev. Of of çöktü. İtfaiyemiz maalesef burada değil. Halbuki bir saat önce gelinseydi ama onlar da öbür tarafı bırakamadılar. Arkası yine tutuştu" dedi.