Yanımda Kal filmi hangi kanalda, saat kaçta? Yanımda Kal film konusu ve oyuncuları

Yanımda Kal filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrolünde Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral yer aldığı Yanımda Kal filmi hangi kanalda, konusu nedir...

2018 yılında vizyona giren film bu akşam televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşacak. Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı romantik türündeki film ile ilgili merak edilenler haberimizde...

YANIMDA KAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir’in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır.

Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir’in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir’in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır.

Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep’in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.

YANIMDA KAL FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yanımda Kal filmi 2 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00 ve 22.30'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

YANIMDA KAL OYUNCULARI KİMLER?