'Yanıyor mübarek' Kısmetse Olur'un Cansel'i bir çömeldi... Takipçileri neye uğradığını şaşırdı!

Adını "Kısmetse Olur" adlı izdivaç programıyla duyuran Cansel Çördük, ününe ün kattı. ABD'ye yerleşen ünlü ismin sosyal medyadaki son karesi ise "pes" dedirtti.

Bir dönem oldukça revaçta olan izdivaç programları, yarışmacılardan bazılarına ün kattı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, gündüz kuşağının en fazla izlenen programlarından birisi olarak reytinglere adını yazdırdı.

Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen yarışmada yer alan Cansel Çördük, Eser West'le ilişkisi ile izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Yarışmanın final yapmasıyla ekranlardan silinen çift, kısa bir süre sonra ayrıldı.

ABD'ye yerleşen ve şarkı çıkaran Cansel Çördük ise adından sosyal medyada söz ettirmeye başladı.

İyice ünlenen ve 500 bine yakın Instagram takipçisi bulunan Cansel Çördük, öyle bir değişti ki görenler şaştı kaldı.

Dış görünüşüyle başka bir insan olan Cansel Çördük, verdiği dekolteli pozlarla gündeme damga vuruyor.

Cansel Çördük'ten frikik

Oldukça cesur paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük'ün takipçileri, sık sık eleştiride bulunuyor.

Yeni bir paylaşım yapan ünlü isim, mini şortu ile çömelerek poz verince, yorumlar peş peşe geldi.

Takipçileri, "Bu kadarı fazla", "Eski Cansel'e dön", "Kendine ne yaptın", "Her yerini açmaktan vazgeç", "Sana ne olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o kareler...