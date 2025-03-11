Yankı: Görünmez El dizisi 2. sezon var mı, yayınlanacak mı?

Yağmur Uçar

TRT'in dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Yankı: Görünmez El", izleyicilerin gündeminde.

Başrolleri Cihangir Ceyhan ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide Onur Saylak, Erkan Petekkaya, Ragıp Savaş ve Duygu Sarışın da rol alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Ozan Aksungur üstlenirken senaryosuna Aksungur ile Oğuz Ayaz ve Ozan Ayaz imza attı.

Dizide başarılı ve hırslı bir banka yöneticisi olan "Eray" karakterini Cihangir Ceyhan, "Berrin" karakterini ise Sinem Ünsal canlandırdı.

Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 28 Şubat sürecine ışık tutan dizi, dönemin ekonomik, siyasi ve medya ilişkilerini çarpıcı bir şekilde ele alıyor.

10 bölüm olarak yayınlanan dizinin ikinci sezonu merak konusu oldu. Peki; Yankı: Görünmez El 2. sezon gelecek mi, ne zaman? İşte detaylar...

YANKI: GÖRÜNMEZ EL DİZİ KONUSU

Yankı: Görünmez El, büyük bir bankada çalışan Eray'ın hayatında verdiği kritik kararlar üzerinden etik ve ahlaki ikilemleri konu alıyor.

Hak ettiği terfiyi alamayan Eray, kariyerinin geleceğini belirleyecek bir yol ayrımına gelir.

Ya dürüst bir şekilde hayatına devam edecek ya da hırslarının peşinden giderek "yoldan çıkacaktır".

2001 ekonomik krizi, dünyanın en büyük finansal skandallarından biri olarak kayıtlara geçerken, dizi bu kaosun içyüzünü, faillerini ve kurbanlarını dramatik bir dille izleyiciye aktarmayı hedefliyor.

90'ların karanlık atmosferinde, ekonomik soygunların ardındaki görünmez elleri anlatan Yankı, gerçek olaylardan esinlenilerek hazırlanmış ve bazı karakterler dramatik nedenlerle kurgulanmıştır.

YANKI: GÖRÜNMEZ EL 2. SEZON YAYINLANACAK MI

Güç, entrika ve ahlaki çatışmalara odaklanan Yankı: Görünmez El, 10 bölüm yayınlandı.

Şimdilik 1 sezon olarak yayınlanan diziye ilişkin herhangi bir devam açıklaması bulunmuyor.