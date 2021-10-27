Yapımcısı açıkladı: İşte Squid Game'in ilham kaynağı

Güney Koreli Squid Game dizisinin yapımcısı Hwang Dong-hyuk, ‘Dizi çok basit bir şeyden ilham alıyor: Yaşamda çok eşitsiz koşullarda mücadele verdiğimizi’ dedi.

Yayınlandığı tarihten beri milyonların dilinden düşmeyen Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game hakkındaki her detay dikkat çekiyor.

İzlenme oranları bakımından Netflix tarihinin tartışmasız en başarılı dizisinde oynanan ölüm oyunları ise görünüşte hayli "masum" olan çocuk oyunlarını esas alıyor.

Squid Game‘in yapımcısı Hwang Dong-hyuk, İngiliz The Guardian gazetesinden Stuart Jeffries‘e bir röportaj verdi.

Dong-hyuk, dizinin ortaya çıkmasındaki ilham kaynağını paylaştı.

Dizinin yapım aşamasında altı dişini kaybettiğini söyleyen Hwang, “Yapım süreci fiziksel, mental ve duygusal olarak yıpratıcıydı. Aklıma yeni fikirler gelmeye devam etti ve bölümleri sürekli revize etmek durumunda kaldım. Harcadığım mesai sürekli arttı” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK SORUNLARDAN DOĞDU

Squid Game fikrine, 2009 yılında küresel kriz döneminde ailesinin durumundan yola çıkarak sahip olduğunu söyleyen Hwang, “Ekonomik olarak sıkışık durumdaydım, çünkü annem emekli olmuştu. O dönem bir film üzerinde çalışıyordum, ancak filmi mali olarak karşılayamadık. Sonuç olarak bir yıl çalışamamıştım. Annem, ben ve büyükannem kredi almak durumunda kaldık” dedi.

"KENDİME ACABA KATILIR MIYDIM DİYE SORDUM"

Bu dönem okuduğu Battle Royal ve Liar Game gibi hayatta kalma oyunu temalı çizgi romanlardan ilham aldığını söyleyen Hwang, “Böyle hayatta kalma oyunları gerçek olsaydı, para kazanmak için acaba onlara katılır mıydım diye kendime sordum. Sonrasında bir yapımcı olarak buna benzer bir senaryo yazmaya başladım” diye konuştu.

"İLHAM KAYNAĞIM EŞİTSİZLİK"

Hwang, dizinin insan hayatının böylesine ucuz olduğu bir vahşi yarışmanın neden içerdiğine ilişkin soruya, “Çünkü dizi çok basit bir şeyden ilham alıyor: Yaşamda çok eşitsiz koşullarda mücadele verdiğimiz gerçeğinden” yanıtını verdi.

Dizide kapitalizme derinlikli bir şekilde işaret edilip edilmediğinin sorulması üzerine Hwang, “Derinlikli değil! Çok basit! Genel küresel ekonomik düzenin çok eşitsiz olduğunu ve dünya nüfusunun yüzde 90’ının bunun adil olmadığına inandığını düşünüyorum. Pandemide yoksul ülkeler halklarını aşılayamıyor. Halklar sokaklarda virüs kapıyor ve ölüyor. Ben de modern kapitalizme dair bir mesaj iletmeyi denedim. Dediğim gibi, çok karmaşık, derinlikli bir şey değil” ifadelerini kullandı.