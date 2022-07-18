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    Yapımcısı Neslihan-Kadir Doğulu! Günlük dizi 'Leylifer' sette: Konusu ve oyuncuları...

    Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin sahibi olduğu yapım şirketi, günlük dizi için kolları sıvadı. "Leylifer" adındaki yapımın kadrosu netleşirken setlere de start verildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 11:22
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    Yapımcısı Neslihan-Kadir Doğulu! Günlük dizi 'Leylifer' sette: Konusu ve oyuncuları...

    Oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra yapımcılığa da el atan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, 2019 yılında "Alim yapım ve menajerlik" adında bir şirket kurdu.

    Uzun zamandır projeler üzerinde çalışan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda "Leylifer" adlı yapımı duyurdu.

    Leylifer dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu olurken, Metin Balekoğlu'nun yöneteceği dizide Camila Duarte Çakır ile Can Verel başrolde yer alacak.

    Sete çıkan dizinin yayın tarihi de henüz netleşmedi.

    Leyfiler ne demek

    Leylifer isminin anlamı TDK'da yer alan bilgilere göre şu şekilde: Gece ışığı.

    Yapımcısı Neslihan-Kadir Doğulu! Günlük dizi Leylifer sette: Konusu ve oyuncuları... #1

    Leylifer dizi konusu

    Meryem İspanya’da yaşayan Meksikalı bir genç kızdır. Birgün Türk olan Aziz İspanya’da Meryem ile karşılaşır, tanışır ve ona aşık olur. Meryem’in iyi biri olmasından etkilenen Aziz Meryem ile evlenmek ister ancak Meryem de Aziz’i çok sevmesine rağmen onunla Türkiye’ye gelme konusunda çekinceleri vardır. Bir süre sonra onunla evlenir.

    Dizi, Meryem’in bir Türk ailesine gelin olarak geliş hikayesini konu alıyor.

    Yapımcısı Neslihan-Kadir Doğulu! Günlük dizi Leylifer sette: Konusu ve oyuncuları... #2

    Oyuncu kadrosu

    Dizide ayrıca, Osman İskender, Pervin Balcı, Gözde Birkan, Ece Şahin, Gizem Çoşkun, Hazal Kalaycı, Özay Özgüller, Burak Sarımola, Bora Ecer, Berna Keskin, Doğukan Çevik, Sultan Köroğlu, Safa Tabur, Azra Sare Uslu, Serbülent Soylu, Çiğdem Sakarya, Sevkan Köylü, Burcu Derya, Ceyda Tepeliler, Pelin Dinçer ve Seda Yanak rol alıyor.

    Meryem İspanya’da yaşayan Meksikalı bir genç kızdır. Birgün Türk olan Aziz İspanya’da Meryem ile karşılaşır, tanışır ve ona aşık olur. Meryem’in iyi biri olmasından etkilenen Aziz Meryem ile evlenmek ister ancak Meryem de Aziz’i çok sevmesine rağmen onunla Türkiye’ye gelme konusunda çekinceleri vardır. Bir süre sonra onunla evlenir. Dizi, Meryem’in bir Türk ailesine gelin olarak geliş hikayesini konu alıyor.


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