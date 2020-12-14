Yaprak Dökümü yeniden mi başlıyor? Yaprak Dökümü nerede, ne zaman çekildi? Yaprak Dökümü oyuncuları..

Yaprak Dökümü yeniden mi başlıyor? Yaprak Dökümü nerede, ne zaman çekildi? Yaprak Dökümü oyuncuları..

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan ve Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü, yeniden ekranlara geliyor. Yaprak Dökümü hangi kanalda, saat kaçta, işte detaylar..

2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarına yayınlanan Yapra Dökümü, dönemine damga vuran diziler arasına girmişti. Reşat Nuri Güntekin'in romanından günümüze uyarlama olan dizinin konusu ve kadrosu hafızalara kazınmıştı.

Geleneklerine ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direnişi ve çöküşünü konu alan Yaprak Dökümü'nün başrolünde başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar ve Caner Kurtaran, Deniz Çakır, Bedia Ener, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Seda Demir, Tolga Korel ve Efsun Karaali yer alıyor.

Sürükleyici hikayesiyle reytnig rekorları kırarak seyircinin gözdesi olan Yaprak Dökümü, eski bölümleriyle yeniden ekranlara geliyor.

Aradan geçen 10 yılın ardından tekrar sosyal medyanın gündemine oturan Yaprak Dökümü hakkında bilgiler merak konusu oldu.

YAPRAK DÖKÜMÜ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Yaprak Dökümü'nün ilk bölümü 13 Eylül 2005 tarihinde yayınlandı. Toplam 174 bölüm yayınlanan dizinin final bölümü ise 29 Aralık 2010 tarihinde ekrana geldi.

Dizinin sembolü haline gelen ve birçok hüzünlü sahnenin yaşandığı köşk, İstanbul'un en gözde semtlerinden olan Beylerbeyi'nde bulunuyor.

Sürükleyici hikayesiyle herkesin büyük beğenesini kazanan Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri hafta içi her gün saat 11.00’de Kanal D’de..

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan "Ali Rıza Bey", yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı "Necla" da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar.

"Leyla"'nın üniversiteye hazırlık kursu, "Necla" ve "Ayşe"'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve "Ali Rıza Bey" yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

Şartlar artık daha zor olduğu için, anne "Hayriye Hanım" eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen "Şevket" bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; "Ferhunde"'ye kaptırır ve "Ferhunde" kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir.

Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine "Ferhunde"'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, "Şevket"'in, karısının isteklerine boyun eğişi, "Leyla" ve "Necla"'nın davranışları, "Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür.

Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI