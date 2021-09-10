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    Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün ortaya çıktı! İşte yeni projesi

    Bir döneme damgasını vuran edebi eser uyarlaması olan ''Yaprak Dökümü dizisinin Ali Rıza Bey'i olarak akıllara kazınan Halil Ergün, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 16:33
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    Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün ortaya çıktı! İşte yeni projesi

    Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden günümüze uyarlanan ve Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü'nün konusu ve oyuncu kadrosu hafızalara kazınmıştı.

    Halil Ergün, geleneklerine ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direnişi ve çöküşünü konu alan dizide, Ali Rıza Bey karakterine hayat vemiş ve bu rolüyle akıllarda yer edinmişti.

    Uzun süre ekranlarda yer almayan usta oyuncudan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Ergün'ün, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

    DEDEMİN GÖZYAŞLARI FİLMİYLE DÖNÜYOR

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu, ''Dedemin Gözyaşları'' filminde kamera karşısına geçti.

    Yönetmen koltuğunda İhsan Taş'ın oturduğu film etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

    Filmde usta oyuncu Halil Ergün'ün yanı sıra Turgay Tanülkü, Ahmet Mekin, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Seda Tosun, Cem Kılıç, Sinan Bengier ve Suna Keskin gibi ünlü isimler rol alıyor.

    Seda Tosun, Halil Ergün'le okuma provasından fotoğraf paylaştı. İşte o kare...

    Yaprak Dökümü nün Ali Rıza sı Halil Ergün ortaya çıktı! İşte yeni projesi #1

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