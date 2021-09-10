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Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün ortaya çıktı! İşte yeni projesi

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün ortaya çıktı! İşte yeni projesi

Bir döneme damgasını vuran edebi eser uyarlaması olan ''Yaprak Dökümü dizisinin Ali Rıza Bey'i olarak akıllara kazınan Halil Ergün, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.