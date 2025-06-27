Yaprak Dökümü'nün Gülşen'i bakın hangi diziden çıktı! "Ferhunde bile tanıyamaz"

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde’nin en yakın arkadaşı Gülşen karakteriyle tanınan Eren Balkan,gündem oldu.
Uzun süre ekranlardan uzak kalan oyuncu, şimdilerde yeni bir diziyle geri döndü.
Ancak onu görenler ilk anda tanımakta zorlanıyor…
GASSAL İLE DÖNDÜ
44 yaşındaki Eren Balkan, Gassal dizisi ile ekrana geri döndü.
Balkan’ın son görüntüleri ve yeni dizisinden kareler, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Birçok kullanıcı, "Ferhunde bile tanıyamaz", "Yıllar sonra yeniden parlıyor", "Gülşen'e bak be" yorumlarında bulundu.