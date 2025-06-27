Yaprak Dökümü'nün Gülşen'i bakın hangi diziden çıktı! "Ferhunde bile tanıyamaz" Yaprak Dökümü dizisinde Gülşen karakteri, Ferhunde'nin en yakın arkadaşı olarak karşımıza çıkmıştı. Ünlü oyuncu Eren Balkan'ın canlandırdığı karakter, hafızalara kazındı. Şimdilerde ise yeni bir dizide rol alan Balkan, son hali ise şaşırttı.