Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı son haliyle şaşırttı! "Kim der 78 yaşında" Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Güven Hokna, 78 yaşını devirdi. Ünlü oyuncunun son hali, sevenlerinin beğenisini topladı.

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Efsane dizi "Yaprak Dökümü" 2006-2010 yıllarında en çok reyting kıran diziler arasında yerini aldı.

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi tam beş sezon boyunca ekranlara geldi.

Finalin üstünden yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyan dizinin oyuncuları da merak ediliyor.

Dizinin annesi Hayriye Hanım, usta oyuncu Güven Hokna tarafından canlandırıldı.

Şimdilerde 78 yaşında olan Hokna, son haliyle gençlere taş çıkarttı.

Yıllara meydan okuyor

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınan usta oyuncu Güven Hokna, emekliye ayrıldı.

Uzun zamandır bir projede yer almayan Hokna, sevenleriyle sosyal medya hesabından haberleşiyor.

Zaman zaman paylaşım yapan ünlü oyuncu, övgü ve özlem dolu yorumlar alıyor.

İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali...