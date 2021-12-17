Yaprak Dökümü'nün kötü kaynana Cevriye'si Güler Ökten'in son hali 'kötüye bir şey olmaz' dedirtti

Yaprak Dökümü'nün kötü kaynana Cevriye'si Güler Ökten'in son hali 'kötüye bir şey olmaz' dedirtti

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü'nde kötü kaynana Cevriye karakterine hayat veren Güler Ökten'in yıllar içindeki değişimini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan drama türündeki Yaprak Dökümü dizisi, dönemine damga vuran diziler arasına girmişti.

Reşat Nuri Güntekin'in romanından ekranlara uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi, konusu ve oyuncularıyla hafızalara kazınmış ve izleyicinin gözünde adeta göz yaşı bırakmamıştı.

Geleneklerine ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direnişini ve çöküşünü konu alan Yaprak Dökümü, sürükleyici hikayesiyle reyting rekorları kırmış ve seyircinin gözdesi olmuştu.

Sevilen dizinin başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Bedia Ener, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Tolga Korel gibi başarılı isimler yer almıştı.

Diziye sonradan dahil olan Cevriye karakteri ise izleyenleri adeta çileden çıkarırken 'kötü kaynana' rolüne hayat veren Güler Ökten, oyunculuk performansıyla beğeni toplamıştı.

Dizide beş kardeşin en büyüğü olan Fikret'in, 2 çocuklu dul Tahsin ile evlenmesi ve kaynanalı eve gelin gittiği sahne o dönem çok konuşulmuştu.

Fikret'in kaynanası ile aralarında geçen diyaloglar "İyilik her zaman kazanır" cümlelerini adeta ete kemiğe bürümüştü.

GÜLER ÖKTEN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

O dönem izleyicilere adeta saç baş yolduran kötü kaynana Cevriye karakterine hayat veren ''Güler Ökten şimdilerde ne yapıyor?'' sorusu merak konusu oldu.

Usta oyuncu Güler Ökten, şimdilerde ekranlardan uzak mütevazı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

''KÖTÜYE BİR ŞEY OLMAZ''

Usta oyuncunun son halinin, dizideki görüntüsünden çok daha iyi olması ise "Kötüye bir şey olmaz" esprilerini beraberinde getirdi.

Son olarak Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar, dizide çok çektiği kaynanası Güler Ökten'i ziyaret etmiş ve birlikte çekildikleri kareyi takipçileriyle paylaşmıştı.