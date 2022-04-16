Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı derin dekoltesi ile özgüven tazeledi! 'Bu şov Ramazan'a fazla değil mi?'

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı derin dekoltesi ile özgüven tazeledi! 'Bu şov Ramazan'a fazla değil mi?'

Gökçe Bahadır'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı pozları, herkesin beğenisini kazandı. Mavi elbisesiyle kuğuya benzetilen Bahadır, hayranlarından peş peşe güzel yorumlar aldı.

2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan ve Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihine damga vurdu.

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ,Fahriye Evcen, Seda Demir, Ahmet Saraçoğlu ve Neslihan Atagül gibi isimlerin yer aldığı dizi, bir ailenin değişen hayatını konu aldı.

İstanbul'a taşınan ve yaşadıkları olaylar sonrası bir yaprak dökümü gibi dağılan bir aileyi anlatan dizide Gökçe Bahadır, Leyla'ya hayat verdi.

9 Kasım 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri sayesinde tanındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Bahadır, Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile ödüle layık görüldü.

Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey ve Kulüp dizilerinde yer alan oyuncu, geçtiğimiz ay ikinci kez evlendi.

25 Şubat 2022 tarihinde müzisyen Emir Ersoy ile evlenen ve oldukça mutlu olan Bahadır, sosyal medya hesabındaki pozları ile gündem oldu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozları ile hayranlarını mest eden Bahadır, iltifat dolu yorumların sahibi oldu.

Gökçe Bahadır'dan sosyal medya çıkarması

Son zamanların popüler oyuncularından birisi olan Gökçe Bahadır, Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi ile beğeni topladı.

Dizi sayesinde adından sıklıkla söz ettiren Bahadır, ardından Evlilik Hakkında Her Şey'de boy göstermeye başladı.

Oyunculuğu ve özel hayatıyla gözlerin çevrildiği bir isim olan Bahadır, mavi elbisesiyle poz verdi. Bahadır'ın derin dekolteli pozu, görenlerin beğenisini kazandı.

Bahadır'ın, mavi elbise ile verdiği poza yorum yağdı. Dekolteli pozuyla gündeme gelen Gökçe Bahadır için beğeni butonuna çöken hayranları, "Aşırı güzelsin Gökçe!" demekten kendisini alamadı.