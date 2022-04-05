Yaprak Dökümü'nün platonik komşu kızı Sedef bir güzelleşti! 'Şevket net pişmandır'

Yaprak Dökümü'ndeki Sedef karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Seda Demir'in yıllar sonraki halini görenler, gözlerini alamadı. Demir'in güzelliğine "yıllar yaramış" yorumları geldi.

Reşat Nuri Güntekin'in muhteşem romanından televizyonda uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi, Türk televizyon tarihinin en önemli yapımları arasında yerini aldı.

Başrollerinde Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin rol aldığı Yaprak Dökümü dizisi, adeta bir aile dramını ekranlara getirdi.

Geleneklerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direnişi ve çöküşünü konu alan Yaprak Dökümü, yıllar önce final yapmasına rağmen oyuncu kadrosuyla hala milyonların hafızasında yerini koruyor.

SEDEF KARAKTERİYLE ÜNLENDİ

Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey ve ailesinin kapı komşuları Nehir Hanım'ın kızı rolündeki Sedef, Şevket'e olan platonik aşkı ve suskunluğu ile dikkat çeken karakterlerdendi.

Sedef karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu ise Seda Demir'di.

Yaprak Dökümü'nün ardından birkaç projede daha yer alan güzel oyuncu, son olarak şansını Survivor'da denedi.

Şimdilerde ekranlardan uzak kalan Seda Demir, iş konusunda iyi tercihler yapamadığını bu sebeple TV dünyasından uzak kaldığını açıkladı.

SON HALİYLE BÜYÜLEDİ

Şimdilerde 39 yaşında olan Seda Demir, adeta yıllara meydan okuyor.

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncuyu görenler, "yıllar yaramış", "hiç değişmemiş", "hala genç ve güzel" yorumlarında bulunuyor.

İşte Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü platonik Sedef'inin şimdiki hali...