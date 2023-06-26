Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir son haliyle şoke etti! "Şevket görse yıkılır" Bir dönem Yaprak Dökümü dizisinde Sedef karakterine hayat veren Seda Demir son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar ona hiç acımamış. İşte Yaprak Dökümü Sedef’in son hali…

Uzun yıllar boyunca Türk televizyonlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü, izleyicilere unutulmaz karakterler sunmuştu. Bu karakterlerden biri de Sedef oldu. Sedef karakterine hayat veren oyuncu Seda Demir, izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Zaman geçtikçe Seda Demir’in yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. Ancak son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar ona acımamış Seda Demir’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları hayranlarını şaşkına çevirdi. O dönem güzelliğiyle adından söz ettiren Seda Demir, şimdilerde bambaşka biri… Bir dönem Survivor yarışma programında da boy gösteren Seda Demir, değişimiyle gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun son halini görenler, “Eski halinden eser yok”, “Yıllar ona acımamış”, “Sedef büyümüş” gibi yorumlar yaptı.