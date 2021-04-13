TV8'deki 'Erzurumspor Gecesi'ne telefonla bağlanan bir kişinin, "Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim" sözleri Acun Ilıcalı'ya zor anlar yaşattı.

Geçtiğimiz dönemlerde TV8 ekranlarında farklı spor kulüpleri için yardım geceleri düzenleyen Acun Ilıcalı, bu kez de 'Erzurumspor' için harekete geçti.

Ilıcalı, Dominik'ten yaptığı canlı yayındaki telefon bağlantılarıyla yardımseverlerden destek topladı.

Dün yapılan yayın sırasında ise bağış yapacağını söyleyerek yayına bağlanan kişiler yüzünden zor anlar yaşandı.

"AÇ KARNIMI DOYURAMIYORUM, YARDIM MI EDECEĞİM"

Programa bağlanan Ali Akyüz isimli bir kişi, "Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?" dedi.

"BU TİP ZORLUKLAR BURAYA TAŞINMAMALI"

Ilıcalı da o sözlere karşılık, "Siz aradınız, biz aramadık sizi. Tabii ki ülkemizin zorluklarını anlayışla karşılıyoruz. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz ama bu tip zorlukları buraya bağlanarak dile getirmek çok da mantıklı gelmiyor bana." diyerek tepki gösterdi.

Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şaşırtan telefon bağlantısı