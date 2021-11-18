Yargı 10. bölüm 2. fragmanı: Ben Ilgaz'ı kirletirim çünkü siyah her zaman beyazı yutar...

Yargı 10. bölüm 2. fragmanı: Ben Ilgaz'ı kirletirim çünkü siyah her zaman beyazı yutar...

Yargı dizisi 10. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmanda, Ceylin'in Ilgaz'dan kaçmasının nedenleri ortaya çıktı İşte Yargı 10. bölüm 2. fragmanı...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 21 Kasım Pazar günü ekrana gelecek olan 10. bölüm 2.fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Yeni bölümde, Ilgaz da Ceylin de aralarındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Ilgaz, Ceylin'in gitmesinden sonra dağılmıştır. Ancak ona dur demeye de dili varmaz. Ceylin ise Ilgaz'a zarar vereceğinden korkmaktadır. Ceylin ve Ilgaz'ın ilişkileri nereye gidecek merak konusu..

Öte yandan fragmana Ceylin'in "Ben Ilgaz'ı kirletirim çünkü siyah her zaman beyazı yutar..." sözleri damga vurdu.

Peki Yargı yeni bölümde neler olacak? şte Yargı 10. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 10. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO