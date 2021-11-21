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    Yargı 10. bölüm 3. fragmanı: Engin'den kurtulan Ceylin'in gözyaşları...

    Yargı'nın yayınlanan 10. bölüm 3. fragmanında; İnci'nin mezarına giden Ceylin, "Bitti İnci. Katil içeride. Senin göremediğin gökyüzünü göstermeyeceğim ona" dedi ve gözyaşlarına boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 09:54
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    Yargı 10. bölüm 3. fragmanı: Engin'den kurtulan Ceylin'in gözyaşları...

    Kanal D ekranlarında yayınlanan yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı, bugün 10. bölümüyle ekranda olacak.

    Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden usta ismi buluşturan diziden yeni fragman geldi.

    Yayınlanan 10. bölüm 3. fragmanında; Engin'i hapse attıran Ceylin, İnci'nin mezarına geldi.

    İnci'nin mezarında onunla konuşan Ceylin, "Bitti İnci. Katil içeride. Senin göremediğin gökyüzünü göstermeyeceğim ona.

    Soluyamadığın baharı, koklayamadığın denizi koklatmayacağım ona, söz veriyorum" dedi ve gözyaşlarına boğuldu.

    Ancak Engin kendisine avukat tuttu ve onu hapse attıranlardan hesap sormak için harekete geçti.

    Engin'in babası Yekta ise basının karşısına çıktı ve kendisini savundu. Basın toplantısının ardından Engin'in annesini köşeye sıkıştıran Yekta, ihanetin hesabını sordu.  İşte Yargı 10. bölüm 3. fragmanı...

    Yargı 10. bölüm 3. fragmanı İZLE

    Yargı 10. bölüm 3. fragmanı: Engin den kurtulan Ceylin in gözyaşları... #1

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