Yargı 10. bölüm fragmanı: Ceylin ve Ilgaz arasında soğuk savaş başlıyor!

Kanal D'nin rekortmen dizisi Yargı'nın 10. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen fragmanda, Ilgaz ve Ceylin arasındaki soğuk savaş dikkati çekti. İşte Yargı 10. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 21 Kasım Pazar günü ekrana gelecek olan 10. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Yargı dizisinin merakla beklenen yeni bölümünde, Ceylin ve Ilgaz'ın arası tuhaflaşmaya başlamıştır. Evlilikleri yüzünden herkes ikiliyi sorgularken onlar da kendi aralarındaki ilişkinin gidişatını çözmeye çalışırlar.

Merdan ise yıllar sonra oğluyla arasındaki problemleri çözecek bir fırsat yakalamıştır. Metin'in sakladığı sırrı artık o da biliyordur.

Öte yandan Ilgaz, Pars'ı köşeye sıkıştırır. Cinayet akşamı Yekta'nın yanında olduğu bilgisini bildiğini açıklayınca Pars şoke olur. İşte Yargı 10. bölüm fragmanı...

Yargı 10. Bölüm Fragman VİDEO