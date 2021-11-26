Yargı 11. bölüm 2. fragmanı: Ceylin Ilgaz'a aşık olduğunu itiraf etti!

Yargı 11. bölüm 2. fragmanı: Ceylin Ilgaz'a aşık olduğunu itiraf etti!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın merakla beklenen 11. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölümde, Ceylin sonunda hissettiklerini Ilgaz'a söylüyor. İşte Yargı 11. bölüm 2. fragmanı..

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 28 Kasım Pazar günü ekrana gelecek olan 11. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Yargı dizisinin merakla beklenen yeni bölümünde, gözyaşlarına boğulan Ceylin'in Ilgaz'a itirafları dikkati çekiyor. Kaçmaktan çok yorulan Ceylin, duygularına yenik düşerek hissettiklerini Ilgaz'a açıklıyor.

Ceylin'in "Ben varım Ilgaz, korkamazsan korkmam" sözleri fragmana damga vurdu. Ilgaz'ın yanında olacağını söyleyen Ceylin nasıl bir cevapla karşılaşacak? İşte Yargı 11. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 11. Bölüm 2. Fragman VİDEO

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin'in kendi içinde çok zor bir karar vererek Ilgaz'la arasına koyduğu mesafe, ikisi için de acı verici bir hal alır. Ilgaz'ın Ceylin'e olan kırgınlığının üzerine eklenecek başka sarsıntılar, onları büyük bir çatışmanın eşiğine itmek üzeredir.

Engin'in tutuklu olarak yargılanması, bir sondan ziyade yeni bir başlangıca ve herkesi derinden etkileyen bir olaylar silsilesine dönüşmek üzeredir. Engin yeni amacını planlarken, bu yolda ona yardım edecek sürpriz biri de ortaya çıkar.

Pars herkesten gizlediği sırrıyla yüzleşmek zorunda kalır. Metin bir yandan Çınar'ı korumaya çalışırken bir yandan da hayatlarına sorgusuz sualsiz dahil olan Merdan'la mücadele eder.

Gül ise yaptığı hataların telafisi için elinden geleni yapmaya kararlıdır.