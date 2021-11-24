Yargı 11. bölüm fragmanı: Ilgaz sonunda delirdi, büyük yol ayrımında!

Kanal D'nin rekortmen dizisi Yargı'nın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmanda Ilgaz'ın, ''Delirtmek mi istiyorsun beni? Al delirdim'' sözleri dikkati çekti. İşte Yargı 11. bölüm fragmanı

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 28 Kasım Pazar günü ekrana gelecek olan 11. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Yargı dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanında, Ceylin ile konuşan Ilgaz'ın, ''Ne istiyorsun sen benden? Koridorlarda görüşürüz demedin mi? Delirtmek mi istiyorsun sen beni? Al delirdim!'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Engin, Çınar'ın Zafer'i öldürdüğünü öğrenmiştir. Ilgaz'ı yanına çağırarak ona babasının gerçeği itiraf etmesini yoksa onun Ceylin'e kendisinin bu gerçeği söylemesi gerektiğini söyler.

Engin'in teyzesi ise Çınar'ı, Zafer'i öldürdüğünü herkese itiraf edip teslim olmasını söyler. Çınar da Metin de çok kötü durumdadır. Ilgaz ise durumdan habersiz babasını aramaktadır. Peki Ilgaz ne yapacak? İşte Yargı 11. bölüm fragmanı...

Yargı 11. Bölüm Fragmanı VİDEO

Yargı 11. Bölüm Fragmanı