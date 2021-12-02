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    Yargı 12. bölüm 2. fragmanı: Ceylin, Ilgaz'ın babası Metin'e hesap soruyor!

    Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Ceylin ve Ilgaz'ın aşkı büyük bir sınavdan geçiyor. İşte Yargı 12. bölüm 2. fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 22:04
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    Yargı 12. bölüm 2. fragmanı: Ceylin, Ilgaz'ın babası Metin'e hesap soruyor!

    Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

    Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

    Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 5 Aralık Pazar günü ekrana gelecek olan 12. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

    Yargı dizisinin merakla beklenen yeni bölümünde, Ceylin ve Ilgaz'ın aşkı büyük bir sınavdan geçiyor. Ilgaz'ın babası konusundaki itirafından sonra Ceylin çılgına dönüyor.

    Dünyası adeta başına yıkılan Ceylin, Ilgaz'ın babası Metin'in karşısına çıkarak bunun bedeli ödeteceğini söylüyor.

    Ilgaz ise aşkını kaybetmekten korkmaktadır. Ceylin'in de Ilgaz'ın da ruhları kaos içindedir.

    Ceylin'in gözyaşları içinde, ''Neden izin verdin sana inamama? 'Neden izin verdin güvenmeme, 'Neden izin verdin sana aşık olmama?'' diye Ilgaz'a bağırması fragmana damga vurdu.

    Ilgaz'ın, ''Senin için deli olmuyor muyum zannediyorsun? Ben kendimi tutamadım ki seni tutayım.'' sözleri ise dikkati çekti. İşte Yargı 12. bölüm 2. fragmanı....

    Yargı 12. Bölüm 2. Fragman VİDEO

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