Yargı 12. Bölüm fragmanı: Parla'dan Aylin ve Osman'a büyük şok!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın merakla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Ilgaz ile Ceylin'in savaşı alevlenirken, Parla ölüm kalım savaşı veriyor...

önetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 5 Aralık Pazar günü ekrana gelecek olan 12. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Yargı'nın yeni bölümünde herkesi gerçekler ve yüzleşmeler bekliyor. Ceylin ve Ilgaz arasındaki savaş büyürken, Parla yatakta hareketsiz halde bulunuyor...

İşte Yargı 12. bölüm fragmanı...

Yargı 12. Bölüm Fragman VİDEO