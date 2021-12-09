Yargı 13. bölüm 2. fragmanı: Engin zehirlendi, son nefesini veriyor!

Yargı'nın yayınlanan 13. bölüm 2. fragmanında; Engin'in zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı görüldü. Engin yoğun bakıma alınırken, Ilgaz ise kendisini zehirlediğini öne sürdü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve uzun süren uğraşlar sonucunda ortaya çıkan Yargı, yeni bölümlerle devam ediyor.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, konusu ile beğeni topluyor.

Dizinin oyuncu kadrosunu usta isimler oluştururken, başrollerinde ise Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler yer alıyor.

Pazar günleri ekrana gelen Yargı'nın yayınlanan son fragmanında; İnci'yi öldürdüğü için hapse giren Engin, hastaneye kaldırıldı.

Engin'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Ceylin ve Ilgaz yanına gitti. Ancak Engin'in zehirlendiği ortaya çıktı.

Ilgaz bu olayı Engin'in planlamış olabileceğini söylerken, Ceylin ise onun kaçacağını anladı.

Engin'in avukatı suçlu konumuna düşerken, gözyaşlarına boğuldu ve olayla alakası olmadığını söyledi.

Her anı ile seyircisini heyecanlandıran Yargı, son fragmanı ile yine adından söz ettirecek gibi duruyor. İşte Yargı 13. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 13. bölüm 2. fragmanı İZLE