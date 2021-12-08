Yargı 13. bölüm fragmanı: Ceylin ve Ilgaz romantik bir gece geçiriyor!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın merakla beklenen 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Ceylin ve Ilgaz arasında buzlar tamamen eriyor ve ikili romantik bir gece geçiriyor.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 12 Aralık Pazar günü ekrana gelecek olan 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yargı dizisinin merakla beklenen yeni bölümünde, Ceylin ve Ilgaz arasında buzlar tamamen eriyor.

Ceylin, düşüncelerini ''Çok garip. Hem birbirimizi çok iyi tanıyormuşuz gibi hem de hiç tanımıyormuşuz gibi'' sözleriyle açıklarken Ilgaz, Ceylin'e olan hislerini, ''Uzun yıllardır tanıdığım biri gibisin. Ama her bakıtığımda başka bir güzelliğini farkediyorum.'' sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan fragmanın son sahnesinde ise Ceylin, Ilgaz'ın kolundan tutup uyuyuncaya kadar yanında kalmasını istedi. Ceylin'in bu isteğini geri çevirmeyen Ilgaz ise Ceylin'in yanında uyudu. Peki bu romantik gecenin ardından ikiliyi neler bekliyor? İşte Yargı 13. bölüm fragmanı....

Yargı 13. Bölüm Fragmanı VİDEO