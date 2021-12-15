Yargı 14. bölüm fragmanı: Ceylin katil oldu, Ilgaz şokta!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, kendini bir ormanda cesedin yanında bulan Ceylin'in yaşadığı şoku atlatamadığı görüldü.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 19 Aralık Pazar günü ekrana gelecek olan 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Ceylin'in Engin'in yanında olduğunu fark eden Ilgaz, Savcı Pars'a, ''Ceylin bir şekilde o arabaya bindi Engin yalnız olduğunu zannediyor. Ceylin Engin'i durdumak için peşine düştü.'' dedi.

Ilgaz'ın sözleri nedeniyle sinirlenen Savcı Pars ise, ''Çünkü Avukat Hanım, oksijen yerine adrenalinle yaşıyor.'' dedi.

Engin'in babası Yekta, ''Kimse benim oğluma, aileme zarar veremez. Buna müsaade etmem.'' derken gelen arama karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Öte yandan Ceylin'in olduğu ormana giden Ilgaz, Ceylin'e ''Ne yaptın?'' diye sorarken Ceylin kendisini geri çekti.

Ilgaz, Ceylin'in bu tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemezken dedesi Merdan'ın, ''Cevabını duymak istemeyeceğin sorular sorma, sonra üzülürsün.'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Yargı 14. bölüm fragmanı...

Yargı 14. Bölüm Fragman VİDEO

YARGI 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı'nın 14. bölümünde, Ceylin şoktan çıkamıyor. Engin'in kaçacağını anlayıp onu takip eden Ceylin karanlık bir ormanda şok içinde uyanmıştır. Her yerde Ceylin'i arayan Ilgaz ise korku doludur.

Engin'in peşine düşen polis başka bir ihbar alır. Bir erkek cesedinin bulunduğunu öğrenen Metin dehşete düşer. Ceylin'in başına neler geldi? Engin nerede? Bulunan erkek cesedi kime ait?