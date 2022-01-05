Yargı 15. bölüm 2. fragmanı: Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için seferber oluyor!

Yargı 15. bölüm 2. fragmanı: Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için seferber oluyor!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ilgaz, Engin'i öldürmekle suçlanan Ceylin'i kurtarmak için seferber oluyor.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 9 Ocak 2022 Pazar akşamı ekrana gelecek olan 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde; Engin'i öldürmekle suçlanan Ceylin tutuklanır ve cezaevine gönderilir. Ilgaz ise sevdiği kadını kurtarmanın peşindedir. Engin'in akıbeti ise büyük bir sır halinde beklemektedir.

Ilgaz, olay sabahında yağmur yağmasına rağmen olay yerinde bulunan kuru izmaritten yola çıkarak cinayeti aydınlatmaya çalışır.

Öte yandan fragmanın son sahnesinde, Ceylin' ile Ilgaz'ın sarılma anı yüreklere su serperken ''Sevdiğin kadının acısını izlemek dünyadaki en büyük ızdıraptır.'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Yargı 15. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 15. Bölüm 2. Fragman VİDEO