Yargı 15. bölüm fragmanı: Ceylin, tutuklanıyor!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca tutuklu yargılanması için cezaevine yollanıyor.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 9 Ocak 2022 Pazar akşamı ekrana gelecek olan 15. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde, Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır.

Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir.

Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir. İşte Yargı 15. bölüm fragmanı...

Yargı 15. Bölüm Fragmanı VİDEO

YARGI BU HAFTA YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisi, 15. bölümüyle 9 Ocak 2021 Pazar akşamı ekrana gelecek. Dolayısıyla Yargı dizisinin bu haftaki bölümü, 26 Aralık 2021 Pazar akşamı ekrana gelmeyecek.

Kanal D, Yargı dizisiyle ilgili, ''Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek…'' açıklamasında bulundu.

PINAR DENİZ VE SEVGİLİSİ YİĞİT KİRAZCİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz ile Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Yıldırım'ı canlandıran Yiğit Kirazcı, koronavirüse yakalandı.

Korona test sonuçları pozitif çıkan ünlü oyuncu çift, karantinaya girdi. Bu nedenle Yargı dizisinin yayınına ara verildi. Dizinin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekrana gelecek.