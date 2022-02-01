Yargı 19. bölüm fragmanı: Ilgaz için tehlike çanları çalıyor, Ceylin şimdi ne yapacak?

Yargı 19. bölüm fragmanı: Ilgaz için tehlike çanları çalıyor, Ceylin şimdi ne yapacak?

Yargı'nın yayınlanan fragmanında; Ilgaz'dan alınan örnekle eldivenin içindeki kılın uyuşması ortalığı karıştırdı. İddianame mahkemede kabul edilirken, Ceylin'in ne yapacağı merak edilmeye başlandı.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, pazar akşamlarına damgasını vuruyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Ilgaz ve Ceylin'in yanına gelen Pars, onları şoke edecek bir haber verdi. Pars elinde getirdiği kağıdı masaya koyarak Ilgaz'a "Senden alınan örnekle eldivenin içindeki kıl yüzde yüz uyuştu." dedi.

Bunun üzerine neye uğradığını şaşıran Ilgaz, "Mümkün değil bu" derken, Ceylin harekete geçti.

Pars iddianameyi mahkemeye sunmadığı için tepki almaya başlarken, basının yoğun baskısından daha fazla kaçamadı ve iddianameyi mahkemeye sundu.

Bunun üzerine iddianame mahkemeye verilirken, Ceylin ve Ilgaz'ın bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Yargı 19. bölüm fragmanı...

Yargı 19. bölüm fragmanı İZLE