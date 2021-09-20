Yargı 2. bölüm fragmanı: 'Beni bilerek seçtin!'

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Dizinin merakla beklenen ikinci bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. İşte Yargı 2. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı, 19 Eylül akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisi, daha ilk bölümden büyük ilgi gördü ve reytinglerde üst sıralara yerleşti.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 2. fragmanı yayınlandı. Yargı dizisinin 2. bölüm fragmanında işlerin iyice kızıştığı görüldü. İşte Yargı 2. bölüm fragmanı...

Yargı 2. Bölüm Fragmanı İZLE

YARGI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçmiştir. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşar. Şimdi Ceylin bir zor bir karar vermek zorundadır. Yargı yeni bölümüyle 26 Eylül Pazar 20.00'de Kanal D'de!