Yargı 20. bölüm fragmanı: Delilleri değiştirenle cinayeti işleyen aynı kişi...

Yargı'nın yayınlanan fragmanında; İddianameden sonra Ceylin oldukça yıkılmış durumdadır. Ilgaz ise Ceylin'i sakinleştirmeye çalışır. Niyazi ise okların ters dönmesiyle potadan çıkmıştır.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, pazar akşamlarına damgasını vuruyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Ilgaz, Ceylin’i aklamak için elinden geleni ardına koymamakta kararlıdır. Adalet mücadelesini sürdüren Ceylin, dikkat çeken bir detay yakayarak gerçeğe çok yakınlaştır.

Delilleri değiştirenle cinayeti işleyen aynı kişi mi? Katil ortaya çıkacak mı?Ceylin Niyazi, suçunun ortaya çıkmaması için neleri göze alacak?

İşte Yargı 20. bölüm fragmanı...

Yargı 20. Bölüm Fragman VİDEO