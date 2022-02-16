Yargı 21. bölüm fragmanı: Laçin, Yekta'nın büyük sırrını ifşa etti, Ceylin ve Ilgaz şoke oldu!

Yargı 21. bölüm fragmanı: Laçin, Yekta'nın büyük sırrını ifşa etti, Ceylin ve Ilgaz şoke oldu!

Kanal D'nin reyting rekorları kıran Yargı dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Laçin, kocası Yekta'nın diplomasız olduğunu Ceylin'e anlatıyor. Peki Ceylin bu bilgiyle ne yapacak?

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, pazar akşamları reytingleri silip sürüyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 20 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan 21. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde; Niyazi'nin intiharının ardından Metin, Ilgaz ve Ceylin'e çok kızar. Polisin yerine suçluyu kendilerinin takip etmelerinin kabul edilemez bir hata olduğu söyler. Baba ve oğul karşı karşıya gelir.

Yekta ise Ceylin'e karşı olan tutumunu daha da sertleştirmiştir. Ceylin'in suçlanması için elinden geleni yapar. Seda ise Laçin'e Yekta'nın her şeyi bildiğini anlatınca olaylar karışır.

Murat'ın kendisi için suçu üstlenmesine çok üzülen Laçin soluğu Ceylin'in yanında alır. Yekta'nın avukat diplomasının olmadığı bilgisini verir. Ortalık iyice karışır. Peki Ceylin bu bilgiyle ne yapacak? İşte Yargı 21. bölüm fragmanı...

Yargı 21. Bölüm Fragman VİDEO