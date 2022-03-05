Yargı 23. bölüm 2. fragmanı: Ve Ilgaz savcılığa geri dönüyor!

Yargı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ilgaz'ın yeniden savcılığa geri döndüğü görüldü. Ceylin ile tartışan Ilgaz, adaleti yanılttığını söyledi ve tepki gösterdi.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı'dan yeni fragman geldi.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, fragmanı ile yine heyecan yarattı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ilgaz'ın savcılığa geri döneceğinin müjdesini babasına verdiği görüldü.

Yekta ise tutuklu yargılanıp hapse girerken, ortamına bir türlü alışamadığı cezaevinden çıkmanın planlarını yapmaya başladı.

Ceylin ve Ilgaz bu konuda karşı karşıya gelirken Ceylin, Engin kadar İnci'nin öldürülmesinde Yekta'nın suçu olduğunu söyledi. İşte Yargı 23. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 23. bölüm 2. fragmanı İZLE