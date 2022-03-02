Yargı 23. bölüm fragmanı: Engin'in videosu Ceylin ve Ilgaz'ın arasını açtı, Yekta göz altına alındı!

Kanal D'nin reyting rekortmeni Yargı dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Engin'in gönderdiği video ortalığı karıştırır. Ceylin ve Ilgaz'ın arası açılırken Yekta, göz altına alınır.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, pazar akşamları reytingleri silip sürüyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Aksiyon ve dram türündeki dizinin 6 Mart Pazar akşamı ekranlara gelecek olan 23. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde; Ceylin, Engin'in videosunu izledikten sonra büyük şok yaşar. Bu durumu Ilgaz'dan saklamak istese de sonunda açığa çıkar. Ilgaz, Eren ile birlikte videoyu izler. Bu olayın sonu nereye varacak bir bilinmez olunca, Ceylin ne yapacağını kara kara düşünür.

Yekta, oğlu Engin Tilmen'i öldürme suçundan göz altına alınır. Pars, onun tutuklu yargılanması için büyük mücadele verir. Ancak karşısında oyunu dürüst oynamayan birisi vardır.

Aylin'in beklediği DNA raporu çıkar. Rapora kendisi bakmakta korkunca Ceylin'den ister. Sonuç herkesi şoke eder; özellikle de, Zümrüt'ü.. İşte Yargı 23. bölüm fragmanı...

Yargı 23. Bölüm Fragman VİDEO