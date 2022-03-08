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    Yargı 24. bölüm fragmanı: Çınar artık yolun sonuna geldi, Ilgaz düğümü çözmek üzere!

    Yargı'nın yayınlanan son fragmanında; Ilgaz'ın ortaya çıkan cesetten dolayı Çınar'ın peşine düştüğü görüldü. Ilgaz ve Çınar'ın hesaplaştığı görülürken, Ceylin ise yine gözyaşlarına boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 22:25
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    Yargı 24. bölüm fragmanı: Çınar artık yolun sonuna geldi, Ilgaz düğümü çözmek üzere!

    Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı'dan yeni bölüm öncesi fragman geldi.

    Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, fragmanı ile yine heyecan yarattı.

    Sosyal medya üzerinden rekor kıran ve reytinglerdeki başarısını artıran Yargı, yine rüzgar gibi esecek.

    Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; ortaya çıkan cesedin Çınar'ın başını belaya soktuğu ve Ilgaz'ın devreye girdiği görüldü.

    Ilgaz kardeşinin bir şeyler sakladığından şüphelendiğini babasına söylerken, işler iyice karışmaya başladı.

    Yine gözyaşlarına boğulan ve "Herkes değişmek ister" diyen Ceylin'in durağı Ilgaz olurken, Ilgaz ise  "Gerçeğin çok gıcık bir huyu var. Bir gün mutlaka ortaya çıkıyor." dedi. İşte Yargı 24. bölüm fragmanı...

    Yargı 24. bölüm fragmanı İZLE

    Yargı 24. bölüm fragmanı: Çınar artık yolun sonuna geldi, Ilgaz düğümü çözmek üzere! #1


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