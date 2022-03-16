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    Yargı 25. bölüm fragmanı: Ceylin, babasının öldüğünü öğrenecek mi...

    Kanal D'nin reyting rekorları kıran Yargı dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Ceylin'in babasının yokluğu ortaya çıkarken Yekta ise Zafer hakkındaki gerçeği öğreniyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 09:28
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    Yargı 25. bölüm fragmanı: Ceylin, babasının öldüğünü öğrenecek mi...

    Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, pazar akşamları reytingleri silip sürüyor.

    Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

    Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin 20 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan 25. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölümde; İşler gittikçe karışık bir hal almaya başlamıştır. Herkes gemi ile birlikte Zafer'in döneceğini düşünürken aile için büyük bir sürpriz yaşanır ve Zafer'in orada olmadığı söylenir.

    Ilgaz ise, bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Babasından yardım ister. Metin çok tedirgin olmuştur.

    Yekta da, Serdar'dan Zafer hakkındaki gerçeği öğrenir. Ceylin'i yine büyük bir yıkım beklemektedir.

    Peki Ceylin babası hakkındaki gerçeği öğreniyor mu? İşte Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı...

    Yargı 25. Bölüm Fragman VİDEO


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