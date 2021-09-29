Yargı 3. bölüm 2. fragmanı: Ceylin'le mesafeli ol, onunla ben ilgileniyorum!

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'nın 3. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmana Pars'ın, ''Ceylin'le ben ilgileniyorum!'' sözleri damga vurdu. İşte Yargı 3. bölüm 2. fragmanı...

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisi, reytinglerde ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yargı dizisinin 3. bölüm 2. fragmanında savcı Pars'ın Ilgaz'a söylediği ''Ceylin'le mesafeli ol, onunla ben ilgileniyorum!'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Ilgaz'ın, kardeşinin katilini bulmak için büyük bir savaş veren Ceylin'e ''Biz ikimiz el ele vereceğiz, bize bu acıyı yaşatanı bulacağız!'' dedikten hemen sonra sarılması ikilinin birbirine yakınlaşmaya başladını gösterir nitelikteydi. İşte Yargı 3. bölüm 2. fragmanı...

Yargı 3. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

YARGI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arabada bulunan fotoğraf ortalığı karıştırıyor. Ceylin'in kardeşi İnci ile Ilgaz'ın babası Metin'in samimi fotoğrafı sonrası olay arapsaçına dönüyor.

Ceylin, Ilgaz'a sert tepki verirken kafası karışan Ilgaz soluğu babasının yanında alıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Ilgaz, babası Metin'e fotoğraftaki durumu soruyor.

Yargı yeni bölümüyle 3 Ekim Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!