Yargı 3. bölüm fragmanı: Ne saklıyorsun anlat baba!

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'nın merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Ilgaz'ın, ''Ne saklıyorsun anlat baba!'' sözleri merak uyandırdı. İşte Yargı 3. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı, dün akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisinin ikinci bölümü de büyük ilgi gördü ve reytinglerde üst sıralara yerleşti.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 3. fragmanı yayınlandı. Yargı dizisinin 3. bölüm fragmanında Ilgaz, babası Metin'den hesap soruyor. İşte Yargı 3. bölüm fragmanı...

Yargı 3. Bölüm Fragmanı İZLE

YARGI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arabada bulunan fotoğraf ortalığı karıştırıyor. Ceylin'in kardeşi İnci ile Ilgaz'ın babası Metin'in samimi fotoğrafı sonrası olay arapsaçına dönüyor.

Ceylin, Ilgaz'a sert tepki verirken kafası karışan Ilgaz soluğu babasının yanında alıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Ilgaz, babası Metin'e fotoğraftaki durumu soruyor.

Yargı yeni bölümüyle 3 Ekim Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!