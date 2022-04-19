Yargı 30. bölüm fragmanı: Eren Komiser, Ceylin'i cinayet şüphesiyle gözaltına aldı!

Kanal D'nin reyting rekortmeni Yargı dizisinin 30. bölüm fragmanında; Eren Komiser'in, üstü başı kan içinde ve elinde kanlı bıçakla yakaladığı Ceylin'i cinayet şüphesiyle gözaltına aldığı görüldü.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, pazar akşamları reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Aksiyon ve dram türündeki dizi, 24 Nisan Pazar akşamı 30 bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 30. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde; Ceylin, Ilgaz'dan vazgeçememektedir. Tüm olanlara karşın kalbindeki aşk onu Ilgaz'dan uzak bırakmaz.

Diğer taraftan Yekta, Çınar'ın durumundan yararlanıp ona avukatı olabileceğini söyler. Çaresiz kalan Çınar ise bunu kabul eder.

Eren Komiser, sürpriz bir hamleyle Ceylin'e tutuklandığını söyler. Peki Ceylin kimi öldürdü ya da kimin suçunu üsltendi? İşte Yargı 30. bölüm fragmanı...

Yargı 30. Bölüm Fragman İZLE

Yargı 29 bölüm özeti

Ceylin, Ilgaz’ı hiç tahmin edemeyeceği bir halde yakalamıştır. Çınar ve Metin’e ait bu büyük sırrın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını Ceylin’e anlatmak, Ilgaz için şimdiye kadar baktığı tüm davalardan daha zorlayıcı olacaktır..

Zafer’in ölümüne giden yolda şüphe perdeleri aralanmaya başlamıştır. Bir yandan Ceylin’in yanlış anlamaması için süreci şeffaflıkla yönetmeye çalışan Pars ve Eren cephesi, diğer yandan ise olayı manipüle eden Yekta cephesi için beklenmedik sürprizler ortaya çıkacaktır.

Bugüne dek birbirlerinden aldıkları destek ve güven sayesinde ortak bir geleceğe dair hayaller kurmaya başlayan Ilgaz ve Ceylin, ilişkilerinde şimdiye kadarki en büyük kırılmanın eşiğindedir. Onları bekleyen belirsizlik tünelinin sonunda bir umut ışığı olabilecek midir?