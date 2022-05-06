Yargı 31. bölüm 2. fragmanı: Ilgaz ve Ceylin boşanma kararı aldı, ağızlar açık kaldı!

Kanal D'nin reyting rekortmeni Yargı dizisinin 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Ceylin ve Ilgaz'ın boşanma kararı aldığı görüldü. Çiftin aldığı bu karar sonrası herkes şoke oldu.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, pazar akşamları reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Aksiyon ve dram türündeki dizi, 8 Mayıs Pazar akşamı 31. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 31. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölümde; Ilgaz ve Ceylin severek ayrılmaya çalışıyor.

Ceylin ve Ilgaz'ın boşanma kararı herkesi şoke etmiştir. Birbirlerini çok sevseler de ayrılmanın en doğru yol olduğunu düşünürler. Ancak duyguları mantıklarının önüne geçecektir.

Ceylin'in son bir kez sarılma isteğini geri çevirmez ve ikili arasında duygu dolu anlar yaşanır. İşte Yargı 31. bölüm fragmanı...

Yargı 31. Bölüm 2. Fragman İzle

Yargı 30. bölüm özeti

Ceylin, Ilgaz’ı şaşırtarak birlikteliklerine yeni bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak devam edebilmek için ondan bir seçimde bulunmasını ister. Bu seçim Ilgaz’ın tüm hayatını alt üst edecektir. Bir yanda sevdiği kadın, diğer yanda bir ömür yanında taşıdığı ailesi…

Zafer cinayetinde son dönemece varılmıştır. Parçaların yavaş yavaş bir araya gelip olay gecesinin tümünü aydınlatması için ihtiyaç duyulan tek bir şey kalmıştır. Bu aydınlanma ihtimali uğruna sürpriz bir araya gelişler yaşanacak, yeni anlaşmalar yapılacaktır. Ancak hesaplamadıkları şey Yekta’nın onlar için başka planları olduğudur.

Hem gerçeği bulmak hem kendileri için savaşmak isteyen Ilgaz ve Ceylin, bu yolda tahmin ettiklerinden daha çok zorlanacak; aralarında engel olan ve yok saymaya çalıştıkları bütün gerçeklerle defalarca yüz yüze kalmak zorunda kalacaklardır.