Yargı 31. bölüm fragmanı: Ilgaz'ın terk etmesine dayanamayan Ceylin, evi dağıttı!

Yargı'nın son yayınlanan fragmanında; Ilgaz tarafından terk edilen Ceylin, gözyaşlarını tutamadı ve birlikte kaldıkları evi dağıttı. Ilgaz'a kızan Ceylin'in son sözü "Tamam, boşanalım" oldu.

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, reytinglerde rekor kırmaya devam ediyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi iki ünlü ismi bir araya getiren dizi, heyecan ve aksiyon dolu sahnelere yer veriyor.

Ilgaz ve Ceylin'in yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen aşkla birbirlerine tutunmalarını anlatan dizinin fragmanı, yine herkesi etkiledi.

Yayınlanan son fragmanda; Ilgaz'ın yaşanan olaylardan dolayı daha fazla dayanmadığı ve Ceylin'eevin anahtarını verdiği görüldü.

Şoka giren ve bunun ne anlama geldiğini anlamayan Ceylin ise Ilgaz'ın ayrılık konuşmasından sonra ağlamaya başladı.

Evi dağıtan ve kendisini kaybeden Ceylin'in Ilgaz'a son sözü, "Tamam, boşanalım" oldu. İşte Yargı 31. bölüm fragmanı...

Yargı 31. bölüm fragmanı İZLE